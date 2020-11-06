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Виниловая пластинка Jackson, Michael, Bad (0888751437418)

Артикул: 98986
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Виниловая Пластинка Jackson, Michael Bad
1 590 руб. 
2 150 руб. 
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Артикул: 98986
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_noneТовар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888751437418
ИсполнительJACKSON, MICHAEL
Альбом (сингл)BAD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза15.04.2016

Track List

A1Bad
A2The Way You Make Me Feel
A3Speed Demon
A4Liberian Girl
A5Just Good Friends
B1Another Part of Me
B2Man in the Mirror
B3I Just Can't Stop Loving You
B4Dirty Diana
B5Smooth Criminal


Теги товара: Michael Jackson.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Jackson, Michael, Bad (0888751437418) - купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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