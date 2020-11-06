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Виниловая пластинка Bridges, Leon, Coming Home (0888750891419)

Артикул: 98605
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Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 670 руб. 
2 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98605
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BRIDGES, LEON
filter_noneТовар входит в коллекцию BRIDGES, LEON
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888750891419
ИсполнительBRIDGES, LEON
Альбом (сингл)COMING HOME
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза22.06.2015

Track List

A1Coming Home
A2Better Man
A3Brown Skin Girl
A4Smooth Sailin'
A5Shine
B1Lisa Sawyer
B2Flowers
B3Pull Away
B4Twistin' & Groovin'
B5River


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Bridges, Leon, Coming Home (0888750891419) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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