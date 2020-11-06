Виниловая пластинка Foo Fighters, In Your Honor (0886979832718)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886979832718
|Исполнитель
|Foo Fighters
|Альбом (сингл)
|IN YOUR HONOR
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|22.05.2015
|A1
|In Your Honor
|A2
|No Way Back
|A3
|Best Of You
|A4
|DOA
|A5
|Hell
|A6
|The Last Song
|B1
|Free Me
|B2
|Resolve
|B3
|The Deepest Blues Are Black
|B4
|End Over End
|B5
|The Sign
|C1
|Still
|C2
|What If I Do?
|C3
|Miracle
|C4
|Another Round
|C5
|Friend Of A Friend
|D1
|Over And Out
|D2
|On The Mend
|D3
|Virginia Moon
|D4
|Cold Day In The Sun
|D5
|Razor
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв