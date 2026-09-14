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Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) виниловая пластинка

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Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Vavoom!
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) - фото 1
  • Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) - фото 2
  • Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) - фото 3
  • Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735008
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DECOROOM
Barcode
[0784668898512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Vavoom!
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pennsylvania 6-5000, Jumpin' East Of Java, Americano, If You Can't Rock Me, Gettin' In The Mood, Drive Like Lightning (Crash Like Thunder), Mack The Knife, Caravan, The Footloose Doll, From Here To Eternity, That's The Kind Of Sugar Papa Likes, 49 Mercury Blues, Jukebox, Gloria
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Setzer - Vavoom! (coloured) (0784668898512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pennsylvania 6-5000, Jumpin' East Of Java, Americano, If You Can't Rock Me, Gettin' In The Mood, Drive Like Lightning (Crash Like Thunder), Mack The Knife, Caravan, The Footloose Doll, From Here To Eternity, That's The Kind Of Sugar Papa Likes, 49 Mercury Blues, Jukebox, Gloria



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DECOROOM
Barcode
[0784668898512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Vavoom!
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Pennsylvania 6-5000, Jumpin' East Of Java, Americano, If You Can't Rock Me, Gettin' In The Mood, Drive Like Lightning (Crash Like Thunder), Mack The Knife, Caravan, The Footloose Doll, From Here To Eternity, That's The Kind Of Sugar Papa Likes, 49 Mercury Blues, Jukebox, Gloria
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pennsylvania 6-5000, Jumpin' East Of Java, Americano, If You Can't Rock Me, Gettin' In The Mood, Drive Like Lightning (Crash Like Thunder), Mack The Knife, Caravan, The Footloose Doll, From Here To Eternity, That's The Kind Of Sugar Papa Likes, 49 Mercury Blues, Jukebox, Gloria


Теги товара: Цветной винил
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