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Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка

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Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 1
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 2
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 3
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 4
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 5
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 6
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 7
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 8
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 9
Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гарин И Гиперболоиды
Альбом (сингл)
Экстрада
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 1
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 2
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 3
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 4
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 5
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 6
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 7
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 8
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 9
  • Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698775
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Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059681047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гарин И Гиперболоиды
Альбом (сингл)
Экстрада
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Движение, Работа Не Волк, Песни Восточных Славян, Бездельник, Я плохой Над Городом Солнце (Регги), Битник, Ветер За Окном, Генерал, Если Ты Рядом, Если Будет Дождь, Медленная Мода, Мне Не Нравится Город Москва, Просто Ты Хочешь Знать, Звери
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка

«Экстрада» – новый альбом возрождённого Алексеем Рыбиным проекта «Гагарин и Гиперболоиды». В нем представлены как новые песни, так и композиции Виктора Цоя и Майка Науменко в новой интерпретации. Пять кавер-версий ранних песен Кино, соавтором которых является Алексей Рыбин, обрели новую жизнь на этом альбоме. Эти песни органично вписываются в общую картину — десять песен авторства Алексе Рыбина и Наиля Кадырова звучат современно, мощно и интересно по аранжировкам. Вообще, альбом лишен ностальгии — музыка «ГиГ» очень свежая, бодрая и, несмотря на возраст музыкантов, очень, повторимся, современная, хотя по жанру ее скорее всего можно отнести к «классическому року». Интересные вокальные партии, блестящая гитара Алексея Смирнова, мощная ритм-секция — «Экстрада» — это настоящий рок-альбом. Состав ГиГ- Алексей Рыбин (Гарин и Гиперболоиды, Кино) — гитара, вокал, Алексей Смирнов (Чистяков Бэнд, Ноль, Кафе) — гитара, вокал, Наиль Кадыров (Зоопарк, Чистяков Бэнд) — бас, Дмитрий Горелов (ДДТ, Ночные Снайперы, Электропартизаны) — ударные. Он же исполняет несколько песен на пластинке. Вторым вокалистом является Алексей Смирнов, в его исполнении одна из известных песен «Бездельник» получилась более энергичной и современной, а песня «Генерал», которая в дискографии Кино вошла в альбом «Начальник Камчатки», в его исполнении и новой аранжировке больше остальных показывает направление куда бы мог двинуться тандем Цоя и Рыбы, не случись между ними разлада. В целом, получился отличный сборник каверов и ремейков основателя и лидера коллектива, авторские произведения которого тоже заслуживают внимания.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059681047]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гарин И Гиперболоиды
Альбом (сингл)
Экстрада
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Движение, Работа Не Волк, Песни Восточных Славян, Бездельник, Я плохой Над Городом Солнце (Регги), Битник, Ветер За Окном, Генерал, Если Ты Рядом, Если Будет Дождь, Медленная Мода, Мне Не Нравится Город Москва, Просто Ты Хочешь Знать, Звери
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Экстрада» – новый альбом возрождённого Алексеем Рыбиным проекта «Гагарин и Гиперболоиды». В нем представлены как новые песни, так и композиции Виктора Цоя и Майка Науменко в новой интерпретации. Пять кавер-версий ранних песен Кино, соавтором которых является Алексей Рыбин, обрели новую жизнь на этом альбоме. Эти песни органично вписываются в общую картину — десять песен авторства Алексе Рыбина и Наиля Кадырова звучат современно, мощно и интересно по аранжировкам. Вообще, альбом лишен ностальгии — музыка «ГиГ» очень свежая, бодрая и, несмотря на возраст музыкантов, очень, повторимся, современная, хотя по жанру ее скорее всего можно отнести к «классическому року». Интересные вокальные партии, блестящая гитара Алексея Смирнова, мощная ритм-секция — «Экстрада» — это настоящий рок-альбом. Состав ГиГ- Алексей Рыбин (Гарин и Гиперболоиды, Кино) — гитара, вокал, Алексей Смирнов (Чистяков Бэнд, Ноль, Кафе) — гитара, вокал, Наиль Кадыров (Зоопарк, Чистяков Бэнд) — бас, Дмитрий Горелов (ДДТ, Ночные Снайперы, Электропартизаны) — ударные. Он же исполняет несколько песен на пластинке. Вторым вокалистом является Алексей Смирнов, в его исполнении одна из известных песен «Бездельник» получилась более энергичной и современной, а песня «Генерал», которая в дискографии Кино вошла в альбом «Начальник Камчатки», в его исполнении и новой аранжировке больше остальных показывает направление куда бы мог двинуться тандем Цоя и Рыбы, не случись между ними разлада. В целом, получился отличный сборник каверов и ремейков основателя и лидера коллектива, авторские произведения которого тоже заслуживают внимания.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


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