Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка
«Экстрада» – новый альбом возрождённого Алексеем Рыбиным проекта «Гагарин и Гиперболоиды». В нем представлены как новые песни, так и композиции Виктора Цоя и Майка Науменко в новой интерпретации. Пять кавер-версий ранних песен Кино, соавтором которых является Алексей Рыбин, обрели новую жизнь на этом альбоме. Эти песни органично вписываются в общую картину — десять песен авторства Алексе Рыбина и Наиля Кадырова звучат современно, мощно и интересно по аранжировкам. Вообще, альбом лишен ностальгии — музыка «ГиГ» очень свежая, бодрая и, несмотря на возраст музыкантов, очень, повторимся, современная, хотя по жанру ее скорее всего можно отнести к «классическому року». Интересные вокальные партии, блестящая гитара Алексея Смирнова, мощная ритм-секция — «Экстрада» — это настоящий рок-альбом. Состав ГиГ- Алексей Рыбин (Гарин и Гиперболоиды, Кино) — гитара, вокал, Алексей Смирнов (Чистяков Бэнд, Ноль, Кафе) — гитара, вокал, Наиль Кадыров (Зоопарк, Чистяков Бэнд) — бас, Дмитрий Горелов (ДДТ, Ночные Снайперы, Электропартизаны) — ударные. Он же исполняет несколько песен на пластинке. Вторым вокалистом является Алексей Смирнов, в его исполнении одна из известных песен «Бездельник» получилась более энергичной и современной, а песня «Генерал», которая в дискографии Кино вошла в альбом «Начальник Камчатки», в его исполнении и новой аранжировке больше остальных показывает направление куда бы мог двинуться тандем Цоя и Рыбы, не случись между ними разлада. В целом, получился отличный сборник каверов и ремейков основателя и лидера коллектива, авторские произведения которого тоже заслуживают внимания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитKraftwerk - Tour De France (coloured) (0190295272104) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в Сплит0075597905557, Byrne, David; Fatboy Slim, Here Lies Love винилов...
-
В наличииЦена 5 680 руб. 6 490 руб.1420 руб. в СплитAmerica - The Collection (0603497852192) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитVan Halen - Balance (coloured) (0081227811235) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитGenesis - Calling All Stations… (0081227941710) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитWhitesnake - Forevermore (0603497812592) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитGeddy Lee - My Favourite Headache (coloured) (0603497823550) вин...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитDream Theater - Parasomnia (coloured) (0198029278316) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитHelloween - Master Of The Rings (Gold) (4099964211597) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Отзывы о товаре Гарин И Гиперболоиды - Экстрада (4660059681047) виниловая пластинка