My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка
The Black Parade — концептуальный альбом, третья студийная работа квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года под лейблом Reprise Records. Диск продюсировал Роб Кавалло, известный по работе с Green Day. Издание на белом виниле к 20-летию альбома. The Black Parade получил многочисленные положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занял первое место в хит-параде Великобритании. Альбом занял второе место как в Billboard 200 и UK Albums Chart, а также три раза получил статус платинового в США, два раза был отмечен платиной в Великобритании. The Black Parade получил награду Platinum Europe Award за миллион продаж в Европе, а его лимитированная версия принесла My Chemical Romance номинацию на премию Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитAlcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитPaul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) ви...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPaloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитMike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (08880726...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Des...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Des...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Half-Blood Prince (Nicholas Hooper) (...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитBrandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка