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My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка

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My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 2
My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 3
My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 4
My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 5
My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 2
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 3
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 4
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 5
  • My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730286
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The End, Dead!, This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, House of Wolves, Cancer, Mama, Sleep, Teenagers, Disenchanted, Famous Last Words
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка

The Black Parade — концептуальный альбом, третья студийная работа квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года под лейблом Reprise Records. Диск продюсировал Роб Кавалло, известный по работе с Green Day. Издание на белом виниле к 20-летию альбома. The Black Parade получил многочисленные положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занял первое место в хит-параде Великобритании. Альбом занял второе место как в Billboard 200 и UK Albums Chart, а также три раза получил статус платинового в США, два раза был отмечен платиной в Великобритании. The Black Parade получил награду Platinum Europe Award за миллион продаж в Европе, а его лимитированная версия принесла My Chemical Romance номинацию на премию Грэмми.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624829928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The End, Dead!, This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, House of Wolves, Cancer, Mama, Sleep, Teenagers, Disenchanted, Famous Last Words
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Black Parade — концептуальный альбом, третья студийная работа квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года под лейблом Reprise Records. Диск продюсировал Роб Кавалло, известный по работе с Green Day. Издание на белом виниле к 20-летию альбома. The Black Parade получил многочисленные положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занял первое место в хит-параде Великобритании. Альбом занял второе место как в Billboard 200 и UK Albums Chart, а также три раза получил статус платинового в США, два раза был отмечен платиной в Великобритании. The Black Parade получил награду Platinum Europe Award за миллион продаж в Европе, а его лимитированная версия принесла My Chemical Romance номинацию на премию Грэмми.


Теги товара: Цветной винил
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