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Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
More Balls To Picasso
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964151046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
More Balls To Picasso
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon, God Of War (Live In Studio), Shoot All The Clowns (Live In Studio)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж, прозрачный винил с белыми и синими брызгами. Брюс Дикинсон «More Balls To Picasso». Его классический альбом 94-го года, переосмысленный и воссозданный!. Брюс говорит об этом так: «Когда я микшировал весь свой каталог в Dolby Atmos, у меня было непреодолимое желание пересмотреть и переосмыслить альбом, добавление ещё большего количества Balls в Balls было делом, которое я делал с любовью. Конечно, мы усилили гитары и добавили несколько новых. Бразильский композитор Антонио Теоли добавил несколько потрясающих оркестровых аранжировок и, в качестве уникального вклада, добавил местные инструменты Амазонии (записанные им самим, когда он жил там!) в начале альбома Gods Of War». В записи « Shoot All The Clowns » принимала участие духовая секция под руководством профессоров музыкального колледжа Беркли а вся запись была записана с использованием микса Брендана Даффи (The Mandrake Project) с комментариями Шэя Бэби оригинального автора альбома. Включает два ранее не издававшихся трека с живых выступлений в студии: « Gods of War » и « Shoot All the Clowns ».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964151046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
More Balls To Picasso
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cyclops, Hell No, Gods Of War, 1000 Points Of Light, Laughing In The Hiding Bush, Change Of Heart, Shoot All The Clowns, Fire, Sacred Cowboys, Tears Of The Dragon, God Of War (Live In Studio), Shoot All The Clowns (Live In Studio)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
2LP — лимитированный тираж, прозрачный винил с белыми и синими брызгами. Брюс Дикинсон «More Balls To Picasso». Его классический альбом 94-го года, переосмысленный и воссозданный!. Брюс говорит об этом так: «Когда я микшировал весь свой каталог в Dolby Atmos, у меня было непреодолимое желание пересмотреть и переосмыслить альбом, добавление ещё большего количества Balls в Balls было делом, которое я делал с любовью. Конечно, мы усилили гитары и добавили несколько новых. Бразильский композитор Антонио Теоли добавил несколько потрясающих оркестровых аранжировок и, в качестве уникального вклада, добавил местные инструменты Амазонии (записанные им самим, когда он жил там!) в начале альбома Gods Of War». В записи « Shoot All The Clowns » принимала участие духовая секция под руководством профессоров музыкального колледжа Беркли а вся запись была записана с использованием микса Брендана Даффи (The Mandrake Project) с комментариями Шэя Бэби оригинального автора альбома. Включает два ранее не издававшихся трека с живых выступлений в студии: « Gods of War » и « Shoot All the Clowns ».


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Bruce Dickinson - More Balls To Picasso (coloured) (4099964151046) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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