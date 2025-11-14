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J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка

1 Отзывы
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J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 1
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 2
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 3
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 4
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 5
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 6
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 7
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 8
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 1
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 2
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 3
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 4
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 5
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 6
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 7
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 8
  • J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: After Midnight, Crazy Mama, Call Me The Breeze, Magnolia, Crying Eyes, Lies, Ill Kiss The World Goodbye, If Youre Ever In Oklahoma, Changes, Crying, Cajun Moon, Okie, Anyway The Wind Blows, Cocaine, Travelin Light, Hey Baby, Cherry, You Got Something, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Sensitive Kind, Thirteen Days, Mona, Carry On, Mama Dont, If You Leave Her, City Girls, Dont Wait, Downtown L.A., Devil In Disguise, Grasshopper, Money Talks, Hard Times, Teardrops In My Tequila, Trouble In The City, Change Your Mind, Lady Luck, Lonesome Train, Jailer, Borrowed Time, Low Down, Guitar Man, Stone River, The Problem, Midnight In Memphis, Woke Up This Morning, Durango, Things Aint Simple, Santa Cruz

Отзывы о товаре J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
игорь ш.

Достоинства:


Комментарий:
винил достойный! не шумный. качество записи хорошее.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: After Midnight, Crazy Mama, Call Me The Breeze, Magnolia, Crying Eyes, Lies, Ill Kiss The World Goodbye, If Youre Ever In Oklahoma, Changes, Crying, Cajun Moon, Okie, Anyway The Wind Blows, Cocaine, Travelin Light, Hey Baby, Cherry, You Got Something, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Sensitive Kind, Thirteen Days, Mona, Carry On, Mama Dont, If You Leave Her, City Girls, Dont Wait, Downtown L.A., Devil In Disguise, Grasshopper, Money Talks, Hard Times, Teardrops In My Tequila, Trouble In The City, Change Your Mind, Lady Luck, Lonesome Train, Jailer, Borrowed Time, Low Down, Guitar Man, Stone River, The Problem, Midnight In Memphis, Woke Up This Morning, Durango, Things Aint Simple, Santa Cruz
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
игорь ш.

Достоинства:


Комментарий:
винил достойный! не шумный. качество записи хорошее.


J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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