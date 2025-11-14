J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: After Midnight, Crazy Mama, Call Me The Breeze, Magnolia, Crying Eyes, Lies, Ill Kiss The World Goodbye, If Youre Ever In Oklahoma, Changes, Crying, Cajun Moon, Okie, Anyway The Wind Blows, Cocaine, Travelin Light, Hey Baby, Cherry, You Got Something, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Sensitive Kind, Thirteen Days, Mona, Carry On, Mama Dont, If You Leave Her, City Girls, Dont Wait, Downtown L.A., Devil In Disguise, Grasshopper, Money Talks, Hard Times, Teardrops In My Tequila, Trouble In The City, Change Your Mind, Lady Luck, Lonesome Train, Jailer, Borrowed Time, Low Down, Guitar Man, Stone River, The Problem, Midnight In Memphis, Woke Up This Morning, Durango, Things Aint Simple, Santa Cruz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
винил достойный! не шумный. качество записи хорошее.
Отзывы о товаре J.J. Cale - Collected (0602547270061) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
винил достойный! не шумный. качество записи хорошее.