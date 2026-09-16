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Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка

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Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка - фото 1
Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Марина Капуро
Альбом (сингл)
Тальяночка
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка - фото 1
  • Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059683522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Марина Капуро
Альбом (сингл)
Тальяночка
Жанр
Кантри
Трек-лист
Тальяночка, Сторона Ль Моя, Сторонка, Не Бродить, Не Мять..., Не Вернуть Мне Ту Ночку, Ливенка, Я Плакал На Заре, Ты Поила Коня, Русь
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Тальяночка, Сторона Ль Моя, Сторонка, Не Бродить, Не Мять., Не Вернуть Мне Ту Ночку, Ливенка, Я Плакал На Заре, Ты Поила Коня, Русь



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4660059683522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Марина Капуро
Альбом (сингл)
Тальяночка
Жанр
Кантри
Трек-лист
Тальяночка, Сторона Ль Моя, Сторонка, Не Бродить, Не Мять..., Не Вернуть Мне Ту Ночку, Ливенка, Я Плакал На Заре, Ты Поила Коня, Русь
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Тальяночка, Сторона Ль Моя, Сторонка, Не Бродить, Не Мять., Не Вернуть Мне Ту Ночку, Ливенка, Я Плакал На Заре, Ты Поила Коня, Русь


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Марина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660059683522) виниловая пластинка – стоимость товара 5930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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