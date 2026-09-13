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Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка

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Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 4
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 5
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 6
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 7
Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Restless Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705764
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0190295022662]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Restless Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Restless Heart, Youre So Fine, Cant Go On, Crying, Take Me Back Again Anything You Want, Too Many Tears, All In The Name Of Love, Your Precious Love, Cant Stop Now, Woman Trouble Blues, Stay With Me, Oi (Theme For An Imaginary Drum Solo), Dont Fade Away, Cant Go On (Unzipped)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Restless Heart (0190295022662) виниловая пластинка

Лимитированное издание на двойном 180-граммовом серебряном виниле. Коллектив Whitesnake перевыпускают свой седьмой студийник, вышедший в далеком 1997 году – как раз чтобы отметить его 25-тилетие. С этим переизданием, например, альбом впервые официально выйдет в США, где ранее не издавался вообще. У альбома довольно сложная история – группа пережила распад, и «материалом» после ее воссоединения стала работа основателя группы, которую он планировал исключительно как сольный альбом, но лейбл настоял на другом, несмотря на разницу в стиле и звучании. Теперь все фанаты смогут насладиться альбомом снова, в новом качестве, а некоторые даже узнают, каким был оригинал – в некоторые варианты переиздания войдет ремикшированная версия, которая ближе к изначальной задумке лидера группы и которую пришлось изменить из-за выпуска от имени Whitesnake.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0190295022662]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Restless Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Restless Heart, Youre So Fine, Cant Go On, Crying, Take Me Back Again Anything You Want, Too Many Tears, All In The Name Of Love, Your Precious Love, Cant Stop Now, Woman Trouble Blues, Stay With Me, Oi (Theme For An Imaginary Drum Solo), Dont Fade Away, Cant Go On (Unzipped)
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на двойном 180-граммовом серебряном виниле. Коллектив Whitesnake перевыпускают свой седьмой студийник, вышедший в далеком 1997 году – как раз чтобы отметить его 25-тилетие. С этим переизданием, например, альбом впервые официально выйдет в США, где ранее не издавался вообще. У альбома довольно сложная история – группа пережила распад, и «материалом» после ее воссоединения стала работа основателя группы, которую он планировал исключительно как сольный альбом, но лейбл настоял на другом, несмотря на разницу в стиле и звучании. Теперь все фанаты смогут насладиться альбомом снова, в новом качестве, а некоторые даже узнают, каким был оригинал – в некоторые варианты переиздания войдет ремикшированная версия, которая ближе к изначальной задумке лидера группы и которую пришлось изменить из-за выпуска от имени Whitesnake.
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