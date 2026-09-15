Def Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Hysteria
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 617107
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557560923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Hysteria
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Women, Rocket, Animal, Love Bites, Pour Some Sugar On Me, Armageddon It, Gods Of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot, Hysteria, Excitable, Love And Affection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Def Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка
Hysteria — четвёртый студийный альбом группы Def Leppard, вышедший в 1987 году. На сегодняшний день это наиболее популярный альбом группы: достигнуты вершины чартов Billboard 200 и UK Albums Chart, выпущено 6 синглов, ставших хитами, продано 20 миллионов копий. Hysteria находится на 21-ой позиции в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock и на 464-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557560923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Hysteria
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Women, Rocket, Animal, Love Bites, Pour Some Sugar On Me, Armageddon It, Gods Of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot, Hysteria, Excitable, Love And Affection
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Hysteria — четвёртый студийный альбом группы Def Leppard, вышедший в 1987 году. На сегодняшний день это наиболее популярный альбом группы: достигнуты вершины чартов Billboard 200 и UK Albums Chart, выпущено 6 синглов, ставших хитами, продано 20 миллионов копий. Hysteria находится на 21-ой позиции в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock и на 464-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Def Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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