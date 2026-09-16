Metallica - Load (0602465197372) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711868
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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602465197372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ain't My Bitch, 2 X 4, The House Jack Built, Until It Sleeps, King Nothing, Hero Of The Day, Bleeding Me, Cure, Poor Twisted Me, Wasting My Hate, Mama Said, Thorn Within, Ronnie, The Outlaw Torn
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Load (0602465197372) виниловая пластинка
Load группы Metallica — смелый и революционный альбом, знаменующий собой отход от трэш-металических корней группы в сторону более разнообразного и экспериментального хард-рокового звучания. Выпущенный в 1996 году, он сочетает в себе тяжёлые риффы, блюзовые оттенки и интроспективные тексты, создавая суровое, но в то же время изысканное звучание. Благодаря выдающимся трекам, демонстрирующим меняющуюся музыкальность и естественные эмоции Metallica, «Load» остаётся ключевым релизом, бросившим вызов ожиданиям и расширившим границы метала.
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Теги товара: Metallica
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Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602465197372]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ain't My Bitch, 2 X 4, The House Jack Built, Until It Sleeps, King Nothing, Hero Of The Day, Bleeding Me, Cure, Poor Twisted Me, Wasting My Hate, Mama Said, Thorn Within, Ronnie, The Outlaw Torn
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Load группы Metallica — смелый и революционный альбом, знаменующий собой отход от трэш-металических корней группы в сторону более разнообразного и экспериментального хард-рокового звучания. Выпущенный в 1996 году, он сочетает в себе тяжёлые риффы, блюзовые оттенки и интроспективные тексты, создавая суровое, но в то же время изысканное звучание. Благодаря выдающимся трекам, демонстрирующим меняющуюся музыкальность и естественные эмоции Metallica, «Load» остаётся ключевым релизом, бросившим вызов ожиданиям и расширившим границы метала.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Load (0602465197372) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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