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Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 10
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 11
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 12
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 13
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 14
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 15
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 16
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 17
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 18
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 19
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 20
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 21
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 22
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 23
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
(=1)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 10
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 11
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 12
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 13
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 14
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 15
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 16
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 17
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 18
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 19
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 20
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 21
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 22
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 23
  • Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711796
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
5 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[4029759191391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
(=1)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Show Me, A Bit On The Side, Sharp Shooter, Portable Door, Old-Fangled Thing, If I Were You, Pictures Of You, I'm Saying Nothin', Lazy Sod, Now You're Talkin', No Money To Burn, I'll Catch You, Bleeding Obvious
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка

"=1" — долгожданный новый альбом Deep Purple, одной из величайших рок-групп всех времен. Издание на виниле 180 г. "=1", содержащий 13 новых треков, является первым альбомом группы, в котором опытный гитарист Саймон МакБрайд сменил Стива Морса, которому, к сожалению, пришлось покинуть группу в 2022 году по личным причинам. Альбом снова продюсирует легендарный Боб Эзрин, который помогает поднять классическое звучание группы на новый уровень. Загадочное название "=1" символизирует идею о том, что мир продолжает становиться все более и более сложным, но в конечном итоге все можно упростить до одной единой сущности. Всё = 1. Новый альбом станет их первым регулярным альбомом с новым материалом после «Whoosh!» 2020 года - альбома, который занял первое место в чартах альбомов в семи разных странах и вошел в десятку лучших в 12 других странах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Да, яркого хита в альбоме нет, но вот Уровень хард-рока в своей энергетике, ритме, инструментальном и исполнительском мастерстве - завидный!.. Что бы ни говорили те, кто хотел бы столкнуть DP с культового пьедестала - старики и с порохом, и с ягодами где надо!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Андреев Герман

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание. Хороший звук. Полиграфия на уровне. Хороший альбом великой группы.



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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[4029759191391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
(=1)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Show Me, A Bit On The Side, Sharp Shooter, Portable Door, Old-Fangled Thing, If I Were You, Pictures Of You, I'm Saying Nothin', Lazy Sod, Now You're Talkin', No Money To Burn, I'll Catch You, Bleeding Obvious
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
"=1" — долгожданный новый альбом Deep Purple, одной из величайших рок-групп всех времен. Издание на виниле 180 г. "=1", содержащий 13 новых треков, является первым альбомом группы, в котором опытный гитарист Саймон МакБрайд сменил Стива Морса, которому, к сожалению, пришлось покинуть группу в 2022 году по личным причинам. Альбом снова продюсирует легендарный Боб Эзрин, который помогает поднять классическое звучание группы на новый уровень. Загадочное название "=1" символизирует идею о том, что мир продолжает становиться все более и более сложным, но в конечном итоге все можно упростить до одной единой сущности. Всё = 1. Новый альбом станет их первым регулярным альбомом с новым материалом после «Whoosh!» 2020 года - альбома, который занял первое место в чартах альбомов в семи разных странах и вошел в десятку лучших в 12 других странах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Да, яркого хита в альбоме нет, но вот Уровень хард-рока в своей энергетике, ритме, инструментальном и исполнительском мастерстве - завидный!.. Что бы ни говорили те, кто хотел бы столкнуть DP с культового пьедестала - старики и с порохом, и с ягодами где надо!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Андреев Герман

Достоинства:


Комментарий:
Отличное издание. Хороший звук. Полиграфия на уровне. Хороший альбом великой группы.


Купить Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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