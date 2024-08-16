Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
"=1" — долгожданный новый альбом Deep Purple, одной из величайших рок-групп всех времен. Издание на виниле 180 г. "=1", содержащий 13 новых треков, является первым альбомом группы, в котором опытный гитарист Саймон МакБрайд сменил Стива Морса, которому, к сожалению, пришлось покинуть группу в 2022 году по личным причинам. Альбом снова продюсирует легендарный Боб Эзрин, который помогает поднять классическое звучание группы на новый уровень. Загадочное название "=1" символизирует идею о том, что мир продолжает становиться все более и более сложным, но в конечном итоге все можно упростить до одной единой сущности. Всё = 1. Новый альбом станет их первым регулярным альбомом с новым материалом после «Whoosh!» 2020 года - альбома, который занял первое место в чартах альбомов в семи разных странах и вошел в десятку лучших в 12 других странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Да, яркого хита в альбоме нет, но вот Уровень хард-рока в своей энергетике, ритме, инструментальном и исполнительском мастерстве - завидный!.. Что бы ни говорили те, кто хотел бы столкнуть DP с культового пьедестала - старики и с порохом, и с ягодами где надо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание. Хороший звук. Полиграфия на уровне. Хороший альбом великой группы.
Отзывы о товаре Deep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Да, яркого хита в альбоме нет, но вот Уровень хард-рока в своей энергетике, ритме, инструментальном и исполнительском мастерстве - завидный!.. Что бы ни говорили те, кто хотел бы столкнуть DP с культового пьедестала - старики и с порохом, и с ягодами где надо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное издание. Хороший звук. Полиграфия на уровне. Хороший альбом великой группы.