Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка
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Описание товара Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка
Тридцать лет назад Roxette выпустили свой первый сборник лучших хитов «Don't Bore Us – Get to the Chorus!». Альбом имел огромный успех по всему миру: было продано более семи миллионов экземпляров. Совершенно новое юбилейное издание, посвящённое 30-летию, включает два дополнительных трека, отсутствовавших на оригинальном издании, а также новые аннотации. Издание на черном виниле. Первоначально выпущенный очень ограниченным тиражом на виниле, он быстро стал редким и желанным предметом коллекционирования. Теперь поклонники могут впервые за десятилетия вновь открыть для себя этот знаковый релиз на виниле — выход идеально совпал с возвращением Пера Гессле на сцену в составе Roxette после более чем десятилетнего перерыва.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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