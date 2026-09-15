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Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка

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Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка - фото 1
Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Secrets In A Weird World
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0886922153358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Secrets In A Weird World
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:

Отзывы о товаре Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0886922153358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Secrets In A Weird World
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage - Secrets In A Weird World (coloured) (0886922153358) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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