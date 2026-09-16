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Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка

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Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка - фото 1
Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602547764973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk In, Go DJ, This Is The Carter, BM J. R., On The Block #1, I Miss My Dawgs, We Don't, On My Own, The Heat, Cash Money Millionaires, Inside, Bring It Back, Who Wanna, On The Block #2, Get Down, Snitch, Hoes, Only Way, Shine, Ain't That A Bitch, Walk Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walk In, Go DJ, This Is The Carter, BM J. R., On The Block #1, I Miss My Dawgs, We Don't, On My Own, The Heat, Cash Money Millionaires, Inside, Bring It Back, Who Wanna, On The Block #2, Get Down, Snitch, Hoes, Only Way, Shine, Ain't That A Bitch, Walk Out

Отзывы о товаре Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602547764973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
Tha Carter
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk In, Go DJ, This Is The Carter, BM J. R., On The Block #1, I Miss My Dawgs, We Don't, On My Own, The Heat, Cash Money Millionaires, Inside, Bring It Back, Who Wanna, On The Block #2, Get Down, Snitch, Hoes, Only Way, Shine, Ain't That A Bitch, Walk Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walk In, Go DJ, This Is The Carter, BM J. R., On The Block #1, I Miss My Dawgs, We Don't, On My Own, The Heat, Cash Money Millionaires, Inside, Bring It Back, Who Wanna, On The Block #2, Get Down, Snitch, Hoes, Only Way, Shine, Ain't That A Bitch, Walk Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Wayne - Tha Carter (0602547764973) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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