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Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный

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Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 1
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 2
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 3
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 4
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 5
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 6
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 7
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 8
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 9
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 10
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 11
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 12
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 13
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 14
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 15
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 16
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 17
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 18
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 19
Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 1
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 2
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 3
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 4
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 5
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 6
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 7
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 8
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 9
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 10
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 11
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 12
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 13
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 14
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 15
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 16
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 17
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 18
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 19
  • Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714915
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Характеристики

Бренд
LinkWorld
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 345 x 370 мм
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 120 мм, Задняя панель 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
2.7

Описание товара Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный

Корпус LinkWorld — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки малогабаритных систем. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает надежную защиту ваших компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что делает его универсальным и стильным дополнением к любому рабочему месту. LinkWorld поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему на базе самых популярных плат. Удобное верхнее расположение блока питания упрощает сборку и улучшает вентиляцию внутри корпуса. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, обеспечивая достаточное количество места для установки дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека размером 3.5 дюйма и два отсека для накопителей 2.5 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под ваши нужды. С весом всего 2,15 кг, корпус LinkWorld отличается легкостью и удобством в транспортировке и установке. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежную и компактную основу для создания современной компьютерной системы.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус LinkWorld VC-13M071 М0 черный




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Характеристики
Бренд
LinkWorld
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 345 x 370 мм
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 120 мм, Задняя панель 80 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Развернуть
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LinkWorld — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки малогабаритных систем. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает надежную защиту ваших компонентов. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, что делает его универсальным и стильным дополнением к любому рабочему месту. LinkWorld поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что позволяет собрать систему на базе самых популярных плат. Удобное верхнее расположение блока питания упрощает сборку и улучшает вентиляцию внутри корпуса. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, обеспечивая достаточное количество места для установки дополнительных карт. Для хранения данных предусмотрено три внутренних отсека размером 3.5 дюйма и два отсека для накопителей 2.5 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под ваши нужды. С весом всего 2,15 кг, корпус LinkWorld отличается легкостью и удобством в транспортировке и установке. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежную и компактную основу для создания современной компьютерной системы.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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