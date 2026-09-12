Каста - Трёхмерные рифмы (4620032918010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696106
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Встречайте… (интро), Сколько Воинов…, Горячие Трубу…, Свободный Стиль, У Подножия Горы Гимн Заходящего Солнца, Кто Будет Пить с Намиx!, Они Ревнуют и Завидуют, Храм Хип-Хопа, Трехмерные Рифмы, Мы Бермем Это на Улицах, Время, Вирус, Песня Без Темы, Сказка о Песочных Часах, Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Город Мертвецов, Наши Люди
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Каста - Трёхмерные рифмы (4620032918010) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Каста - Трёхмерные рифмы (1LP) представляет собой захватывающее звучание, которое невероятно эффектно передает энергетику и эмоции коллектива. Это издание станет отличным дополнением для любой коллекции и подарит уникальные моменты при прослушивании. Если вы хотите окунуться в мир отечественного рэпа и насладиться качественным звуком, не упустите возможность купить виниловую пластинку этого выдающегося альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032918010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Трёхмерные рифмы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Встречайте… (интро), Сколько Воинов…, Горячие Трубу…, Свободный Стиль, У Подножия Горы Гимн Заходящего Солнца, Кто Будет Пить с Намиx!, Они Ревнуют и Завидуют, Храм Хип-Хопа, Трехмерные Рифмы, Мы Бермем Это на Улицах, Время, Вирус, Песня Без Темы, Сказка о Песочных Часах, Я Помню Всё (Мне Не Надо Такого Дерьма), Город Мертвецов, Наши Люди
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Каста - Трёхмерные рифмы (1LP) представляет собой захватывающее звучание, которое невероятно эффектно передает энергетику и эмоции коллектива. Это издание станет отличным дополнением для любой коллекции и подарит уникальные моменты при прослушивании. Если вы хотите окунуться в мир отечественного рэпа и насладиться качественным звуком, не упустите возможность купить виниловую пластинку этого выдающегося альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
Каста - Трёхмерные рифмы (4620032918010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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