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Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM

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Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 2
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 3
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 5
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 6
Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675824
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
28
Высота, см
7
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB 3.2 Gen 2, 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), 1xUSB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2xUSB 2.0 (9 pin), 1x4 pin (кулер), RJ-45, PS / 2
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, г.
950

Описание товара Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM

Основные Код производителя: PRIME A520M-E/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Socket 3, M Key, 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 2 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC897/887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek RTL8111H Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки Цвета, использованные в оформлении: серый, чёрный



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
28
Высота, см
7
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB 3.2 Gen 2, 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA (D-Sub), 1xUSB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2xUSB 2.0 (9 pin), 1x4 pin (кулер), RJ-45, PS / 2
Описание
Основные Код производителя: PRIME A520M-E/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Socket 3, M Key, 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 2 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC897/887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek RTL8111H Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки Цвета, использованные в оформлении: серый, чёрный


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Отзывы


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