Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade RGB XMP DDR5 DIMM 6400Mhz CL32 - 64Gb (2x32Gb) KF564C32RSAK2-64

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - мощное решение для требовательных энтузиастов и профессиональных пользователей, которые собирают производительный игровой компьютер или рабочую станцию для монтажа видео и 3D-рендеринга. Два модуля по 32 ГБ обеспечивают солидный запас в 64 ГБ, которого хватит для одновременной работы с тяжелыми приложениями, виртуальными машинами, огромными проектами в графических редакторах и играми будущего. Для базовых офисных задач такой объем и скорость избыточны, а вот для стриминга, многозадачности и профессионального творчества этот комплект станет отличной основой, которая долго не потребует апгрейда.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Этот тип памяти совместим только с новыми платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащёнными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в настольные персональные компьютеры и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух планок по 32 ГБ каждая даёт суммарный объём в 64 ГБ, что является отличным балансом между ценой и возможностями для высоконагруженных систем. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки игровых уровней, отзывчивость системы при работе с большими данными и общую плавность в требовательных приложениях. В играх, особенно на мощной видеокарте, высокая частота памяти может дать прирост к минимальному FPS и снизить задержки, а в задачах рендеринга и кодирования ускорит обработку файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкая латентность CL32 при частоте 6400 МГц указывает на качественные чипы и сбалансированные тайминги, что в паре с высокой частотой даёт отличную реальную производительность. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 составляет около 1.25 - 1.35 В, что детально прописано в профиле XMP.

Совместимость с платформой

Эти модули DDR5 DIMM совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, B760, Z790 и аналогичных для платформы AMD AM5 (чипсеты X670, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6400 МГц и выше в спецификациях, так как на некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ниже. Перед покупкой также рекомендуется проверить список совместимости памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновить BIOS для стабильной работы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки Kingston Fury Renegade оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке на высоких частотах, что важно для стабильности системы. Стильный дизайн дополнен яркой адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через фирменное ПО материнской платы (например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light) для создания гармоничного визуального образа игрового ПК. При сборке стоит учесть высоту модулей с радиаторами, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для корректной активации этого режима планки необходимо установить в слоты, указанные в руководстве к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ можно приобрести ещё один такой же комплект, но стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями не гарантирована и требует проверки.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с устаревшими платформами под DDR4 или DDR3, физически модули DDR5 не встанут в такие слоты. Даже на совместимой материнской плате для выхода на заявленные 6400 МГц может потребоваться включение профиля XMP в BIOS и, в некоторых случаях, использование процессора с хорошим встроенным контроллером памяти (IMC). Если вы не планируете заниматься разгоном, а высокая частота не является приоритетом, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с меньшей частотой, но если вам нужен максимум производительности для игр и работы здесь и сейчас, Kingston Fury Renegade 6400 МГц CL32 - отличный и сбалансированный выбор.