Описание товара Память оперативная Kingston 128GB DDR4 (KF436C18RB2AK4/128)

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критична работа с огромными массивами данных. Он идеально подойдет для задач виртуализации, рендеринга сложных 3D-сцен, монтажа видео в разрешении 4K и выше, а также для работы с базами данных и инженерного моделирования. Для обычных игр или офисной многозадачности такой объем избыточен, но для серьезных профессиональных нагрузок он обеспечивает необходимый запас, предотвращая обращение к медленному накопителю.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем, серверов и рабочих станций, и эти планки физически не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные SO-DIMM. Совместимость ограничена материнскими платами с соответствующими слотами DDR4, и установка в плату для DDR3 или DDR5 невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает рекордный суммарный объем 128 ГБ, собранный из четырех модулей по 32 ГБ каждый, что открывает возможности для работы с чрезвычайно требовательными проектами. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В профессиональных приложениях, таких как DaVinci Resolve, Blender или виртуальные машины, это напрямую влияет на скорость рендера, отзывчивость при работе с тяжелыми файлами и общую стабильность системы под длительной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL18, что в сочетании с частотой 3600 МГц представляет собой сбалансированный профиль, ориентированный на стабильность и большой объем, а не на экстремально низкие задержки. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандартному для DDR4, обеспечивая энергоэффективность. Для достижения заявленной частоты 3600 МГц почти наверняка потребуется активация профиля XMP 2.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц).

Совместимость с платформой

Комплект совместим с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4 и четырехканальный или двухканальный режим работы. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и официально поддерживает модули объемом 32 ГБ каждый, а также суммарный объем 128 ГБ на частоте 3600 МГц. Для стабильной работы на заявленных частотах может потребоваться обновление BIOS/UEFI материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при длительной полной нагрузке, что важно для поддержания стабильности в серверных сценариях. Их скромная высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что является ключевым фактором при сборке плотно укомплектованных рабочих станций. Подсветка отсутствует, что соответствует профессиональному, лаконичному дизайну, ориентированному на надежность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из четырех идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка всех четырех планок в соответствующую платформу (например, LGA 2066 или некоторые модели Threadripper) позволит задействовать четырехканальный режим, максимально увеличив пропускную способность. Для обычных платформ с двухканальной архитектурой они также будут работать, обеспечивая максимальный доступный объем, но важно устанавливать планки парами в правильные слоты для активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это совместимость с платформой: не каждая материнская плата для домашних ПК поддерживает 128 ГБ ОЗУ или отдельные модули по 32 ГБ. Перед покупкой необходимо свериться с QVL (списком совместимого оборудования) производителя вашей материнской платы. Этот комплект - специализированное решение для профессиональных задач, и его цена отражает это. Для игрового ПК или универсальной рабочей станции чаще достаточно 32-64 ГБ памяти, а сэкономленные средства можно направить на более быструю память с низкими таймингами или другой компонент системы.