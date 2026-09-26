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Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V

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Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V - фото 1
Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
  • Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 874 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740458
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для серверных платформ и профессиональных рабочих станций, где требуется повышенная надежность и поддержка больших объемов памяти. Он оптимален для систем, обрабатывающих крупные базы данных, выполняющих виртуализацию или сложные вычислительные задачи в средах, где стабильность работы критически важна.

Для домашнего игрового ПК или обычного офисного компьютера данный модуль не подходит, так как разработан для иного сегмента оборудования.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует поколение памяти DDR4, что обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM.

Это означает, что модуль оснащен буферным регистром, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы, что позволяет устанавливать больше планок памяти и повышает стабильность работы в многоканальных конфигурациях под высокой нагрузкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 32 ГБ, что является значительным для серверных и рабочих нагрузок. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью.

В задачах, связанных с работой с огромными массивами данных, виртуализацией или параллельными вычислениями, такой объем и скорость позволяют значительно ускорить обработку и уменьшить время отклика системы, по сравнению с более медленными или менее ёмкими конфигурациями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов (задержек) обычно указываются в спецификации производителя и могут варьироваться.

В серверных сценариях акцент делается на гарантированной стабильности и безошибочной работе, а не на агрессивном разгоне, поэтому поддержка пользовательских профилей разгона, таких как XMP, для данного типа памяти обычно не предусмотрена.

Совместимость с платформой

Критически важно понимать, что данный модуль памяти совместим только с материнскими платами, которые поддерживают тип памяти RDIMM (Registered). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции.

Обычные настольные материнские платы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen используют небуферизованную память (UDIMM) и физически и электрически несовместимы с RDIMM модулями.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, не имеет массивного радиатора. В серверных корпусах с организованными потоками воздуха через всё шасси, охлаждение компонентов обеспечивается общими системами обдува.

Внешний вид и подсветка для такого оборудования не имеют значения, так как приоритетом является функциональность и надежность, а модули часто работают в закрытых стойках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. В серверных материнских платах модули RDIMM устанавливаются парами или группами для активации многоканальных режимов, что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти.

Для расширения системы необходимо приобретать дополнительные идентичные модули и устанавливать их в слоты согласно руководству к материнской плате, чтобы задействовать двухканальный, трёхканальный или четырёхканальный режимы работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к серверным платформам. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно тип памяти RDIMM (Registered) и имеет совместимые слоты. Смешивать RDIMM и обычные UDIMM модули в одной системе нельзя.

Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей серверной платы или рабочей станции, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте. Этот модуль является специализированным решением для корпоративного сегмента и не предназначен для домашнего использования.

Отзывы о товаре Память оперативная Samsung DDR4 32Gb RDIMM 3200 1.2V




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для серверных платформ и профессиональных рабочих станций, где требуется повышенная надежность и поддержка больших объемов памяти. Он оптимален для систем, обрабатывающих крупные базы данных, выполняющих виртуализацию или сложные вычислительные задачи в средах, где стабильность работы критически важна.

Для домашнего игрового ПК или обычного офисного компьютера данный модуль не подходит, так как разработан для иного сегмента оборудования.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует поколение памяти DDR4, что обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM.

Это означает, что модуль оснащен буферным регистром, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы, что позволяет устанавливать больше планок памяти и повышает стабильность работы в многоканальных конфигурациях под высокой нагрузкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 32 ГБ, что является значительным для серверных и рабочих нагрузок. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью.

В задачах, связанных с работой с огромными массивами данных, виртуализацией или параллельными вычислениями, такой объем и скорость позволяют значительно ускорить обработку и уменьшить время отклика системы, по сравнению с более медленными или менее ёмкими конфигурациями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов (задержек) обычно указываются в спецификации производителя и могут варьироваться.

В серверных сценариях акцент делается на гарантированной стабильности и безошибочной работе, а не на агрессивном разгоне, поэтому поддержка пользовательских профилей разгона, таких как XMP, для данного типа памяти обычно не предусмотрена.

Совместимость с платформой

Критически важно понимать, что данный модуль памяти совместим только с материнскими платами, которые поддерживают тип памяти RDIMM (Registered). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции.

Обычные настольные материнские платы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen используют небуферизованную память (UDIMM) и физически и электрически несовместимы с RDIMM модулями.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, не имеет массивного радиатора. В серверных корпусах с организованными потоками воздуха через всё шасси, охлаждение компонентов обеспечивается общими системами обдува.

Внешний вид и подсветка для такого оборудования не имеют значения, так как приоритетом является функциональность и надежность, а модули часто работают в закрытых стойках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. В серверных материнских платах модули RDIMM устанавливаются парами или группами для активации многоканальных режимов, что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти.

Для расширения системы необходимо приобретать дополнительные идентичные модули и устанавливать их в слоты согласно руководству к материнской плате, чтобы задействовать двухканальный, трёхканальный или четырёхканальный режимы работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к серверным платформам. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно тип памяти RDIMM (Registered) и имеет совместимые слоты. Смешивать RDIMM и обычные UDIMM модули в одной системе нельзя.

Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей серверной платы или рабочей станции, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте. Этот модуль является специализированным решением для корпоративного сегмента и не предназначен для домашнего использования.

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