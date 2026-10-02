Описание товара Память оперативная Samsung DDR4 64GB (M393A8G40AB2-CWEGY)

Для кого и под какие задачи

Этот большой модуль оперативной памяти емкостью 64 ГБ создан для профессиональных рабочих станций и серверных решений, где требуется максимальный объем и высокая надежность в условиях постоянной нагрузки. Он оптимален для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, рендеринга сложных 3D-сцен и видео в высоком разрешении, а также для запуска множества ресурсоемких приложений одновременно. Для рядовой игровой сборки или домашнего ПК такой объем избыточен, а вот для инженерных вычислений или монтажа 8К он станет фундаментом производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, четвертого поколения оперативной памяти, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольных систем или серверов, а не для ноутбуков. Важно помнить, что физический разъем DDR4 несовместим со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объем, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 64 ГБ, что позволяет работать с огромными массивами данных без обращения к медленному файлу подкачки на диске. Его эффективная частота 2933 МГц обеспечивает высокую скорость обмена информацией с процессором, что критично для сокращения времени расчетов и обработки. В реальных сценариях такая комбинация объема и скорости минимизирует задержки при переключении между тяжелыми программами и ускоряет операции, напрямую зависящие от пропускной способности ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL21, указывают на ее латентность - задержку между запросом и получением данных. В серверных и рабочих модулях, таких как этот, часто делается акцент на стабильность и большой объем, поэтому тайминги не являются сверхнизкими. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная память ориентирована на стабильную работу на заявленных частотах и, как правило, не поддерживает агрессивные профили автоматического разгона вроде XMP, будучи настроенной на надежность в 24/7 режиме.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, поддерживающими DDR4 и, что важно, с процессорами и чипсетами, способными работать с такой высокой плотностью памяти на канал. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях материнской платы максимально поддерживаемый объем на слот и общий объем памяти. Для серверных платформ и некоторых рабочих станций совместимость обычно высока, тогда как в consumer-сегменте не все платы могут инициализировать модуль на 64 ГБ.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом серверном форм-факторе без массивных декоративных радиаторов. Это позволяет устанавливать планки плотно друг к другу даже в многоканальных конфигурациях, что характерно для серверных стоек и рабочих станций. Отсутствие сложной системы охлаждения подразумевает, что модуль рассчитан на работу в системах с организованным продувом корпусными вентиляторами и не имеет RGB-подсветки, будучи чисто функциональным решением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 64 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров, поддерживающих многоканальный доступ к памяти, рекомендуется устанавливать такие планки парами или четверками, в зависимости от возможностей платформы. Например, установка двух модулей в правильные слоты активирует двухканальный режим, что практически удваоивает пропускную способность. При дальнейшем расширении объема крайне желательно использовать идентичные модули для гарантии стабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это проверка совместимости вашей материнской платы и процессора с модулями такой высокой плотности (64 ГБ на одну планку). Устаревший BIOS может не распознать объем, поэтому обновление может быть необходимо. Также помните, что для полного раскрытия производительности системы лучше использовать два или четыре одинаковых модуля. Этот модуль - специализированное решение для профессиональных задач, где важен объем и стабильность, а не максимальные частоты или низкие задержки для игр.