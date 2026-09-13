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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K)

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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 1
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 2
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 3
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 4
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 5
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 6
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 7
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 2
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 3
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 4
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 5
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 6
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 7
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716455
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект объемной и быстрой памяти DDR5 создан для энтузиастов и профессионалов, чьи задачи требуют не только высокой скорости отклика, но и большого рабочего пространства. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с тяжелыми базами данных или виртуальными машинами, а также для топового игрового ПК, где 64 ГБ памяти обеспечат запас на будущее и комфорт в самых требовательных проектах с открытым миром и при потоковой передаче. Для обычной офисной работы или бюджетного домашнего ПК такой объем избыточен, а вот для тех, кто постоянно сталкивается с нехваткой ОЗУ, эти 64 ГБ станут надежным фундаментом.

Тип, поколение и форм. фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается исключительно в современные материнские платы с соответствующими слотами, поддерживающие процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее или AMD Ryzen 7000 и новее. Модули выполнены в стандартном настольном форм. факторе DIMM, что делает их непригодными для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Переход на DDR5 приносит более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и архитектурные преимущества по сравнению с DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, предлагая в сумме значительный объем в 64 ГБ. Частота работы составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для мгновенной загрузки текстур в играх, быстрой обработки крупных массивов данных и плавной работы в условиях экстремальной многозадачности. Такой связки объема и скорости более чем достаточно для одновременной работы с несколькими тяжелыми приложениями, рендеринга сложных сцен без обращения к медленному диску и для игр будущих лет.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули обладают сбалансированными таймингами, включая латентность CL, которые оптимизированы для эффективной работы на высокой частоте 6000 МГц. Для простой активации этого скоростного режима комплект поддерживает технологию автоматического разгона XMP 3.0 для платформ Intel. Это означает, что для получения заявленных характеристик достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручных и рискованных настроек. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима только с материнскими платами, имеющими слоты под DDR5. Это актуальные платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее (сокеты LGA1700, LGA1851) или AMD Ryzen 7000 и новее (сокет AM5). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает не только тип DDR5, но и частоты до 6000 МГц, что обычно проверяется в списке поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя платы. Для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Viper Elite, которые рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. В конструкцию также интегрирована адресуемая RGB-подсветка, которая позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания целостного визуального образа игрового ПК. Стоит учесть высоту планок при выборе крупного процессорного кулера.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в оптимальном комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для установки модули следует разместить в правильных слотах на материнской плате, как правило, через один, что подробно описано в руководстве пользователя платы. Дальнейшее расширение возможно добавлением такого же комплекта, но смешивание с другими модулями не гарантирует стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам DDR5; модули физически не встанут в слоты DDR4 или DDR3. Даже на совместимой плате для выхода на заявленные 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. Высокие радиаторы способны конфликтовать с массивными воздушными кулерами процессора, поэтому проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто строит мощную систему с большим объемом ОЗУ с прицелом на будущее. Если же ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к играм и обычной работе, можно рассмотреть варианты с меньшим объемом, например, 2x16 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект объемной и быстрой памяти DDR5 создан для энтузиастов и профессионалов, чьи задачи требуют не только высокой скорости отклика, но и большого рабочего пространства. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с тяжелыми базами данных или виртуальными машинами, а также для топового игрового ПК, где 64 ГБ памяти обеспечат запас на будущее и комфорт в самых требовательных проектах с открытым миром и при потоковой передаче. Для обычной офисной работы или бюджетного домашнего ПК такой объем избыточен, а вот для тех, кто постоянно сталкивается с нехваткой ОЗУ, эти 64 ГБ станут надежным фундаментом.

Тип, поколение и форм. фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается исключительно в современные материнские платы с соответствующими слотами, поддерживающие процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее или AMD Ryzen 7000 и новее. Модули выполнены в стандартном настольном форм. факторе DIMM, что делает их непригодными для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Переход на DDR5 приносит более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и архитектурные преимущества по сравнению с DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, предлагая в сумме значительный объем в 64 ГБ. Частота работы составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для мгновенной загрузки текстур в играх, быстрой обработки крупных массивов данных и плавной работы в условиях экстремальной многозадачности. Такой связки объема и скорости более чем достаточно для одновременной работы с несколькими тяжелыми приложениями, рендеринга сложных сцен без обращения к медленному диску и для игр будущих лет.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули обладают сбалансированными таймингами, включая латентность CL, которые оптимизированы для эффективной работы на высокой частоте 6000 МГц. Для простой активации этого скоростного режима комплект поддерживает технологию автоматического разгона XMP 3.0 для платформ Intel. Это означает, что для получения заявленных характеристик достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручных и рискованных настроек. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима только с материнскими платами, имеющими слоты под DDR5. Это актуальные платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее (сокеты LGA1700, LGA1851) или AMD Ryzen 7000 и новее (сокет AM5). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает не только тип DDR5, но и частоты до 6000 МГц, что обычно проверяется в списке поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя платы. Для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Viper Elite, которые рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. В конструкцию также интегрирована адресуемая RGB-подсветка, которая позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания целостного визуального образа игрового ПК. Стоит учесть высоту планок при выборе крупного процессорного кулера.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в оптимальном комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для установки модули следует разместить в правильных слотах на материнской плате, как правило, через один, что подробно описано в руководстве пользователя платы. Дальнейшее расширение возможно добавлением такого же комплекта, но смешивание с другими модулями не гарантирует стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам DDR5; модули физически не встанут в слоты DDR4 или DDR3. Даже на совместимой плате для выхода на заявленные 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. Высокие радиаторы способны конфликтовать с массивными воздушными кулерами процессора, поэтому проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто строит мощную систему с большим объемом ОЗУ с прицелом на будущее. Если же ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к играм и обычной работе, можно рассмотреть варианты с меньшим объемом, например, 2x16 ГБ.

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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RGB RTL Gaming (VEUR564G6028K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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