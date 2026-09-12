СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE
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Характеристики
Описание товара СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE
Система охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащена 3-секционным радиатором из алюминия, к которому прикреплены три 120-мм вентилятора. Это обеспечивает быстрый отвод тепла от нагретого процессора. Благодаря рассеиваемой мощности в 350 Вт система охлаждения подходит для установки в производительные рабочие и игровые ПК. В медном водоблоке находится дополнительный вентилятор, что помогает быстро охладить процессор при высоких нагрузках. На корпусе водоблока имеется настраиваемая ARGB-подсветка. Вентиляторы системы охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает их длительную и тихую работу. Скорость вращения лопастей регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, при этом уровень шума составляет 25 дБ. Гибкие трубки длиной 465 мм имеют нейлоновую оплетку, что защищает их от повреждения. В комплекте предусмотрены все необходимые крепежные элементы и термопаста.
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