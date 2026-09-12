Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%6 750 руб. 6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655909
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
4.5
Описание товара Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black
Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 350 мм, охлаждение ЦП до 166 мм, пылевые фильтры, 2xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с,цветчерный.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитКорпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитКорпус Powerman EL555BK PM-300TFX (6143524)
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 13 590 руб.3398 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 350 мм, охлаждение ЦП до 166 мм, пылевые фильтры, 2xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с,цветчерный.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black