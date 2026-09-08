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Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX

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Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 1
Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 2
Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 3
Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 4
Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 1
  • Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 2
  • Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 3
  • Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 4
  • Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 108024
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
276x260x316
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
285
Материал корпуса
пластик, сталь, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 или 1 x 140 или 1 x 120 мм, тыловых 2 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX

Корпус Thermaltake Core V1 создан для тех, кто предпочитает компактность, которая не идет в ущерб техническим характеристикам. Несмотря на небольшой размер, он позволяет собрать ПК, который не просто будет обладать достойным техническими характеристиками, но и порадует любителей разгона системы. В минималистичном алюминиево-стальном корпусе установлен 200-миллиметровый вентилятор, который обеспечивает достойное поддержание температурного режима системы. Фронтальная панель (полностью сетчатая) также способствует максимальному пассивному охлаждению, которое достигается за счет нижнего расположения блока питания и деления корпуса на две зоны: отдельную для блока питания, устройств 2.5”/3.5”, а также отдельную для более крупных элементов. На передней панели Thermaltake Core V1 для удобства пользователей производитель разместил USB-порты и аудиоразъемы, что позволяет максимально удобную синхронизацию устройств.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 200 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
276x260x316
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
285
Материал корпуса
пластик, сталь, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 200 или 1 x 140 или 1 x 120 мм, тыловых 2 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Развернуть
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Core V1 создан для тех, кто предпочитает компактность, которая не идет в ущерб техническим характеристикам. Несмотря на небольшой размер, он позволяет собрать ПК, который не просто будет обладать достойным техническими характеристиками, но и порадует любителей разгона системы. В минималистичном алюминиево-стальном корпусе установлен 200-миллиметровый вентилятор, который обеспечивает достойное поддержание температурного режима системы. Фронтальная панель (полностью сетчатая) также способствует максимальному пассивному охлаждению, которое достигается за счет нижнего расположения блока питания и деления корпуса на две зоны: отдельную для блока питания, устройств 2.5”/3.5”, а также отдельную для более крупных элементов. На передней панели Thermaltake Core V1 для удобства пользователей производитель разместил USB-порты и аудиоразъемы, что позволяет максимально удобную синхронизацию устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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