Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Core V1 черный без БП miniITX
Корпус Thermaltake Core V1 создан для тех, кто предпочитает компактность, которая не идет в ущерб техническим характеристикам. Несмотря на небольшой размер, он позволяет собрать ПК, который не просто будет обладать достойным техническими характеристиками, но и порадует любителей разгона системы. В минималистичном алюминиево-стальном корпусе установлен 200-миллиметровый вентилятор, который обеспечивает достойное поддержание температурного режима системы. Фронтальная панель (полностью сетчатая) также способствует максимальному пассивному охлаждению, которое достигается за счет нижнего расположения блока питания и деления корпуса на две зоны: отдельную для блока питания, устройств 2.5”/3.5”, а также отдельную для более крупных элементов. На передней панели Thermaltake Core V1 для удобства пользователей производитель разместил USB-порты и аудиоразъемы, что позволяет максимально удобную синхронизацию устройств.
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Теги товара: Нижнее, Компактный корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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