Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel
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Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel
Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26-0 26702 питается от аккумулятора Li-Ion увеличенной емкости с рабочим напряжением 18 В (не входит в комплект поставки). Предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен и разрушения кирпичной кладки. Предусмотрено 4 режима работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ. В комплект поставки входит дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления.
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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