Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m)
Кабель предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ приставки, игровой консоли PS3 / PS4, X-Box 360 / X-Box One или других устройств с разъемом Display Port на телевизор, монитор или проектор. Кабель DP-DP обладает скоростью передачи данных до 21.6 Гбит/c, поддерживает разрешение до 5К, 4К, FullHD с глубиной цвета до 16bit, а проводник из бескислородной меди передает сигнал без задержек и искажений, что позволяет наслаждаться яркой и красочной картинкой и видео высокой четкости в разрешении до 5120 ? 2880 / 30Hz. Дополнительную защиту сигнала от помех обеспечивает двойное экранирование кабеля, а армирование защитит от механических повреждений. Оболочка кабеля изготовлена из эко-пластика PVC и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно.
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