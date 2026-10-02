Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
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Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 651048
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель видео
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
85
Описание товара Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
Видеоадаптер Ugreen используется для преобразования цифрового сигнала с порта HDMI в аналоговый порт VGA. Это позволяет вам подключать, например, монитор или проектор с разъемом VGA к компьютеру с разъемом HDMI. Помните, адаптер работает только в одном направлении. Он передает сигнал с HDMI на VGA (компьютер с HDMI -> монитор с VGA). Простая установка Видеоадаптер HDMI-VGA поддерживает технологию Plug-and-Play, обеспечивает быструю и простую настройку без необходимости в дополнительном программном обеспечении или драйверах. Простота использования гарантирует, что пользователи могут подключаться независимо от того, путешествуют ли они, в офисе или дома.
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Видеоадаптер Ugreen используется для преобразования цифрового сигнала с порта HDMI в аналоговый порт VGA. Это позволяет вам подключать, например, монитор или проектор с разъемом VGA к компьютеру с разъемом HDMI. Помните, адаптер работает только в одном направлении. Он передает сигнал с HDMI на VGA (компьютер с HDMI -> монитор с VGA). Простая установка Видеоадаптер HDMI-VGA поддерживает технологию Plug-and-Play, обеспечивает быструю и простую настройку без необходимости в дополнительном программном обеспечении или драйверах. Простота использования гарантирует, что пользователи могут подключаться независимо от того, путешествуют ли они, в офисе или дома.
Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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