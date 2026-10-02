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Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)

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Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 1
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 2
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 3
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 4
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 5
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 6
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 7
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 8
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 9
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 10
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 11
Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель видео
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 1
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 2
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 3
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 4
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 5
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 6
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 7
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 8
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 9
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 10
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 11
  • Коныертер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель видео
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
85

Описание товара Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)

Видеоадаптер Ugreen используется для преобразования цифрового сигнала с порта HDMI в аналоговый порт VGA. Это позволяет вам подключать, например, монитор или проектор с разъемом VGA к компьютеру с разъемом HDMI. Помните, адаптер работает только в одном направлении. Он передает сигнал с HDMI на VGA (компьютер с HDMI -> монитор с VGA). Простая установка Видеоадаптер HDMI-VGA поддерживает технологию Plug-and-Play, обеспечивает быструю и простую настройку без необходимости в дополнительном программном обеспечении или драйверах. Простота использования гарантирует, что пользователи могут подключаться независимо от того, путешествуют ли они, в офисе или дома.

Отзывы о товаре Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель видео
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоадаптер Ugreen используется для преобразования цифрового сигнала с порта HDMI в аналоговый порт VGA. Это позволяет вам подключать, например, монитор или проектор с разъемом VGA к компьютеру с разъемом HDMI. Помните, адаптер работает только в одном направлении. Он передает сигнал с HDMI на VGA (компьютер с HDMI -> монитор с VGA). Простая установка Видеоадаптер HDMI-VGA поддерживает технологию Plug-and-Play, обеспечивает быструю и простую настройку без необходимости в дополнительном программном обеспечении или драйверах. Простота использования гарантирует, что пользователи могут подключаться независимо от того, путешествуют ли они, в офисе или дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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