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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221)

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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
6 860 руб.  9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643745
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
58х31х29
Вес, кг.
10.1

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221)

Материнская плата Maxsun MS-Terminator B550M это отличное решение для сборки вашего персонального компьютера. Она поддерживает процессорный разъем AM4 от AMD, что позволяет использовать процессоры Ryzen 3-го и 4-го поколений. Материнская плата оснащена двумя разъемами DDR4 для оперативной памяти, которые обеспечивают высокую скорость и эффективность при работе с памятью. Также материнская плата имеет один слот PCI-Express 16x для установки видеокарты и несколько слотов PCI-Express для других плат расширения, таких как звуковая карта, сетевая карта или дополнительные контроллеры. Кроме того, имеется один разъем M.2 для установки SSD-диска, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных.

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата Maxsun MS-Terminator B550M это отличное решение для сборки вашего персонального компьютера. Она поддерживает процессорный разъем AM4 от AMD, что позволяет использовать процессоры Ryzen 3-го и 4-го поколений. Материнская плата оснащена двумя разъемами DDR4 для оперативной памяти, которые обеспечивают высокую скорость и эффективность при работе с памятью. Также материнская плата имеет один слот PCI-Express 16x для установки видеокарты и несколько слотов PCI-Express для других плат расширения, таких как звуковая карта, сетевая карта или дополнительные контроллеры. Кроме того, имеется один разъем M.2 для установки SSD-диска, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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