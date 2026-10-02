Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B550M 2xDDR4 (6940709697221)
Материнская плата Maxsun MS-Terminator B550M это отличное решение для сборки вашего персонального компьютера. Она поддерживает процессорный разъем AM4 от AMD, что позволяет использовать процессоры Ryzen 3-го и 4-го поколений. Материнская плата оснащена двумя разъемами DDR4 для оперативной памяти, которые обеспечивают высокую скорость и эффективность при работе с памятью. Также материнская плата имеет один слот PCI-Express 16x для установки видеокарты и несколько слотов PCI-Express для других плат расширения, таких как звуковая карта, сетевая карта или дополнительные контроллеры. Кроме того, имеется один разъем M.2 для установки SSD-диска, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных.
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