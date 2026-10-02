Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639391
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х15
Вес, г.
570
Описание товара Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906
Игрушка от компании Carnival Trading Собачка Aegis ZYA-A2906 несомненно понравится любому ребенку. Это собачка на дистанционном управлении из серии Пультовод. Она знает команды: встать на передние лапы, сидеть, стоять, лежать, отжиматься, двигаться вперед. Под динамическую музыку (5 музыкальных композиций) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности.
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Игрушка от компании Carnival Trading Собачка Aegis ZYA-A2906 несомненно понравится любому ребенку. Это собачка на дистанционном управлении из серии Пультовод. Она знает команды: встать на передние лапы, сидеть, стоять, лежать, отжиматься, двигаться вперед. Под динамическую музыку (5 музыкальных композиций) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности.
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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