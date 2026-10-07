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Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)

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Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)
6 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)

Аккумулятор BL1840B (LXT 18 В, 4 Ач, индикатор заряда) Makita 632G58-9 современный литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости. Отличается малым весом и быстрой скоростью зарядки. Экологически чистый с интеллектуальной технологией зарядки Makstar. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше (по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами). Возможность зарядки в любом состоянии - разряженный, полуразряженный. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор BL1840B (LXT 18 В, 4 Ач, индикатор заряда) Makita 632G58-9 современный литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости. Отличается малым весом и быстрой скоростью зарядки. Экологически чистый с интеллектуальной технологией зарядки Makstar. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше (по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами). Возможность зарядки в любом состоянии - разряженный, полуразряженный. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) – стоимость товара 6250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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