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Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8)

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Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 5
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 6
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 7
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 8
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 9
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 10
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 11
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 12
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 13
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 14
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 15
Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 5
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 6
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 7
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 8
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 9
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 10
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 11
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 12
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 13
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 14
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 15
  • Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639357
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
727

Описание товара Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8)

Аккумуляторы для электроинструмента Makita — это надежные источники питания, предназначенные для обеспечения длительной и эффективной работы ваших устройств. Данная модель оснащена удобным слайдерным типом крепления, что обеспечивает быструю и простую замену аккумулятора, сводя время простоя инструмента к минимуму. Используемая в этих аккумуляторах литий-ионная (Li-Ion) технология обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Кроме того, Li-Ion аккумуляторы известны своим легким весом и отсутствием эффекта памяти, что позволяет заряжать их в любое время без риска снижения емкости. С емкостью 6 А·ч этот аккумулятор обеспечит продолжительную работу электроинструмента без необходимости частой подзарядки. А напряжение в 18 В гарантирует высокую мощность и стабильность работы даже для самых требовательных задач. Эти аккумуляторы идеально подходят для использования с различными профессиональными инструментами Makita, обеспечивая надежное и эффективное энергоснабжение для выполнения широкого спектра задач.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
55
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Makita — это надежные источники питания, предназначенные для обеспечения длительной и эффективной работы ваших устройств. Данная модель оснащена удобным слайдерным типом крепления, что обеспечивает быструю и простую замену аккумулятора, сводя время простоя инструмента к минимуму. Используемая в этих аккумуляторах литий-ионная (Li-Ion) технология обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Кроме того, Li-Ion аккумуляторы известны своим легким весом и отсутствием эффекта памяти, что позволяет заряжать их в любое время без риска снижения емкости. С емкостью 6 А·ч этот аккумулятор обеспечит продолжительную работу электроинструмента без необходимости частой подзарядки. А напряжение в 18 В гарантирует высокую мощность и стабильность работы даже для самых требовательных задач. Эти аккумуляторы идеально подходят для использования с различными профессиональными инструментами Makita, обеспечивая надежное и эффективное энергоснабжение для выполнения широкого спектра задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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