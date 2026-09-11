Аккумуляторная баттарея Bosch Li-Ion 18 В, 5.0 Ач (1600A002U5)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 76830
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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
700
Описание товара Аккумуляторная баттарея Bosch Li-Ion 18 В, 5.0 Ач (1600A002U5)
Аккумулятор подходит для всех электроинструментов этого класса напряжения. Высокая прочность позволяет сохранять функциональность даже после падения на бетон с высоты 3 м.
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Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумулятор подходит для всех электроинструментов этого класса напряжения. Высокая прочность позволяет сохранять функциональность даже после падения на бетон с высоты 3 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Игровой корпус
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Игровой корпус
Аккумуляторная баттарея Bosch Li-Ion 18 В, 5.0 Ач (1600A002U5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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