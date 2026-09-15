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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм

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Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 1
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 2
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 3
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 4
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 5
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 6
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 7
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 1
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 2
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 3
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 4
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 5
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 6
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 7
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм
3 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х12
Вес, кг.
5

Описание товара Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм

Домкрат предназначен для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
420
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат предназначен для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-6) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 6т 170-420 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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