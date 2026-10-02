The Cure - Acoustic Hits (0602557263404) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636274
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fiction Records
Barcode
[0602557263404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cure - Acoustic Hits (0602557263404) виниловая пластинка
Переиздание сборника акустических версий хитов британской рок-группы The Cure на двойном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1976 году и выступающая по сей день. Группа появилась в рамках движения постпанка и новой волны, их творчество 80-х годов способствовало становлению готик-рока, а к началу 90-х The Cure стали одной из самых популярных групп в жанре альтернативного рока. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов, которые разошлись тиражом более 27 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fiction Records
Barcode
[0602557263404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Acoustic Hits
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Переиздание сборника акустических версий хитов британской рок-группы The Cure на двойном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1976 году и выступающая по сей день. Группа появилась в рамках движения постпанка и новой волны, их творчество 80-х годов способствовало становлению готик-рока, а к началу 90-х The Cure стали одной из самых популярных групп в жанре альтернативного рока. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов, которые разошлись тиражом более 27 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
The Cure - Acoustic Hits (0602557263404) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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