Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 6000 DIMM FURY Beast Black EXPO (KF560C36BBEK2-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти является сбалансированным решением для современных игровых систем и рабочих ПК на платформах AMD. Суммарного объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p при активной работе в фоне Discord, браузера и стриминговых сервисов, а высокая частота обеспечивает плавность и отзывчивость. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K или работа с тяжелыми 3D-сценами, объем может стать ограничением, и лучше рассмотреть комплект от 32 ГБ, но для повседневной многозадачности и большинства современных игр этого набора хватит с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для более старых поколений памяти или ноутбучными SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, которые начали массово появляться с платформами Intel Alder Lake и AMD Ryzen 7000 Series.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращая время отклика в приложениях, чувствительных к скорости памяти. В реальных сценариях, особенно в паре с мощным процессором AMD Ryzen, такой скорости достаточно для раскрытия потенциала видеокарты среднего и высокого класса без просадок кадровой частоты из-за медленного ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 6000 МГц этот параметр обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Ключевой особенностью комплекта является предустановленный профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы получить заявленные частоту и тайминги без ручных и сложных настроек, что идеально подходит для пользователей, ценящих простоту.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована и протестирована для работы с материнскими платами и процессорами AMD на базе архитектуры AM5, в первую очередь - с чипсетами X670, B650 и их вариациями. Хотя модули DDR5 физически совместимы и с платформами Intel 12-го поколения и новее, для активации профиля EXPO на них потребуется использовать аналог - технологию XMP. Важно перед покупкой убедиться, что конкретная модель материнской платы в списке поддерживаемых частот QVL указывает стабильную работу с частотой 6000 МГц, так как это может зависеть от версии BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Отсутствие агрессивного дизайна и RGB-подсветки делает планки универсальными и совместимыми практически с любым башенным кулером процессора, исключая риск механических конфликтов. Такой лаконичный внешний вид идеально впишется как в строгие рабочие сборки, так и в игровые корпуса с акцентом на другие компоненты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде набора из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно ее руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4 и DDR3, как физическая, так и электрическая. Хотя профиль EXPO гарантирует работу на 6000 МГц, фактическая стабильность зависит от возможностей контроллера памяти в процессоре и качества самой материнской платы. Для апгрейда путем добавления еще одного идентичного комплекта к уже установленному всегда существует риск неполной совместимости, поэтому для систем с расчетом на 32 ГБ и более надежнее изначально покупать готовый набор из четырех планок. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК на AMD AM5 и ищет быструю, надежную память без излишеств по адекватной цене.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти является сбалансированным решением для современных игровых систем и рабочих ПК на платформах AMD. Суммарного объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в разрешении 1080p и 1440p при активной работе в фоне Discord, браузера и стриминговых сервисов, а высокая частота обеспечивает плавность и отзывчивость. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K или работа с тяжелыми 3D-сценами, объем может стать ограничением, и лучше рассмотреть комплект от 32 ГБ, но для повседневной многозадачности и большинства современных игр этого набора хватит с запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности и энергоэффективности благодаря новой архитектуре. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для более старых поколений памяти или ноутбучными SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5, которые начали массово появляться с платформами Intel Alder Lake и AMD Ryzen 7000 Series.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращая время отклика в приложениях, чувствительных к скорости памяти. В реальных сценариях, особенно в паре с мощным процессором AMD Ryzen, такой скорости достаточно для раскрытия потенциала видеокарты среднего и высокого класса без просадок кадровой частоты из-за медленного ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на задержку сигнала. В связке с частотой 6000 МГц этот параметр обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Ключевой особенностью комплекта является предустановленный профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы получить заявленные частоту и тайминги без ручных и сложных настроек, что идеально подходит для пользователей, ценящих простоту.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована и протестирована для работы с материнскими платами и процессорами AMD на базе архитектуры AM5, в первую очередь - с чипсетами X670, B650 и их вариациями. Хотя модули DDR5 физически совместимы и с платформами Intel 12-го поколения и новее, для активации профиля EXPO на них потребуется использовать аналог - технологию XMP. Важно перед покупкой убедиться, что конкретная модель материнской платы в списке поддерживаемых частот QVL указывает стабильную работу с частотой 6000 МГц, так как это может зависеть от версии BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, особенно под длительной нагрузкой. Отсутствие агрессивного дизайна и RGB-подсветки делает планки универсальными и совместимыми практически с любым башенным кулером процессора, исключая риск механических конфликтов. Такой лаконичный внешний вид идеально впишется как в строгие рабочие сборки, так и в игровые корпуса с акцентом на другие компоненты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде набора из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, согласно ее руководству.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4 и DDR3, как физическая, так и электрическая. Хотя профиль EXPO гарантирует работу на 6000 МГц, фактическая стабильность зависит от возможностей контроллера памяти в процессоре и качества самой материнской платы. Для апгрейда путем добавления еще одного идентичного комплекта к уже установленному всегда существует риск неполной совместимости, поэтому для систем с расчетом на 32 ГБ и более надежнее изначально покупать готовый набор из четырех планок. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК на AMD AM5 и ищет быструю, надежную память без излишеств по адекватной цене.
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