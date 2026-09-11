Память оперативная DDR4 Netac PC21300 8Gb2666Mhz (NTSDD4P26SP-08Y)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac PC21300 8Gb2666Mhz (NTSDD4P26SP-08Y)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 идеально подходит для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он обеспечит достаточный объём для комфортной работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных мультимедийных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных одного 8-гигабайтного модуля будет недостаточно, потребуется установка второго для двухканального режима или выбор комплекта с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3, предлагая более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и возросшую плотность чипов. Это поколение обеспечивает заметный прирост производительности в современных системах. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только с соответствующими слотами материнских плат, ноутбуки и компактные ПК требуют модулей формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для большинства повседневных задач. Эффективная частота работы памяти равна 2666 МГц, что соответствует стандартной скорости для многих процессоров Intel и AMD начального и среднего уровня. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивости системы в офисных и мультимедийных сценариях, однако в ресурсоёмких играх и профессиональных приложениях более высокочастотные комплекты могут дать ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для данной модели, включая CL (CAS Latency), обычно указываются производителем и влияют на задержку отклика памяти. Более низкие тайминги при одинаковой частоте повышают отзывчивость системы в задачах, чувствительных к латентности. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Данная планка, судя по номенклатуре, скорее всего, является модулем с JEDEC-профилем, рассчитанным на работу на заявленной частоте без активации экстремальных профилей разгона (XMP), что упрощает установку и обеспечивает стабильность на самых разных материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с DDR3 или DDR5. Многие современные процессоры и чипсеты без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для гарантированной стабильности и поддержки всех объёмов рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, скорее всего, выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типично для модулей со стандартными частотами и напряжением, которые не подвергаются экстремальному разгону и не выделяют большого количества тепла. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости, так как планка гарантированно не столкнется с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль оперативной памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и значительного повышения производительности (особенно в интегрированной графике и требовательных приложениях) настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для оптимальной работы стоит приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно проверить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата. Установка DDR4 в слот DDR3 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению компонентов. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется приобрести второй, в идеале - точно такой же. Для сборки нового ПК с нуля часто выгоднее сразу брать готовый двухмодульный комплект (2x8 ГБ), что обеспечит сразу и достаточный объём, и высокую пропускную способность. Этот модуль Netac DDR4-2666 - отличный и экономичный выбор для простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для сборки бюджетного компьютера, где приоритетом является стабильность, а не экстремальная производительность.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 идеально подходит для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он обеспечит достаточный объём для комфортной работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных мультимедийных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных одного 8-гигабайтного модуля будет недостаточно, потребуется установка второго для двухканального режима или выбор комплекта с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3, предлагая более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и возросшую плотность чипов. Это поколение обеспечивает заметный прирост производительности в современных системах. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только с соответствующими слотами материнских плат, ноутбуки и компактные ПК требуют модулей формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для большинства повседневных задач. Эффективная частота работы памяти равна 2666 МГц, что соответствует стандартной скорости для многих процессоров Intel и AMD начального и среднего уровня. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивости системы в офисных и мультимедийных сценариях, однако в ресурсоёмких играх и профессиональных приложениях более высокочастотные комплекты могут дать ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для данной модели, включая CL (CAS Latency), обычно указываются производителем и влияют на задержку отклика памяти. Более низкие тайминги при одинаковой частоте повышают отзывчивость системы в задачах, чувствительных к латентности. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Данная планка, судя по номенклатуре, скорее всего, является модулем с JEDEC-профилем, рассчитанным на работу на заявленной частоте без активации экстремальных профилей разгона (XMP), что упрощает установку и обеспечивает стабильность на самых разных материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с DDR3 или DDR5. Многие современные процессоры и чипсеты без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для гарантированной стабильности и поддержки всех объёмов рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) конкретной модели материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, скорее всего, выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типично для модулей со стандартными частотами и напряжением, которые не подвергаются экстремальному разгону и не выделяют большого количества тепла. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости, так как планка гарантированно не столкнется с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль оперативной памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и значительного повышения производительности (особенно в интегрированной графике и требовательных приложениях) настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для оптимальной работы стоит приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно проверить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата. Установка DDR4 в слот DDR3 или DDR5 физически невозможна и может привести к повреждению компонентов. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется приобрести второй, в идеале - точно такой же. Для сборки нового ПК с нуля часто выгоднее сразу брать готовый двухмодульный комплект (2x8 ГБ), что обеспечит сразу и достаточный объём, и высокую пропускную способность. Этот модуль Netac DDR4-2666 - отличный и экономичный выбор для простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе или для сборки бюджетного компьютера, где приоритетом является стабильность, а не экстремальная производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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