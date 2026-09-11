Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 8Gb 3200MHz (KS3200D4P12008G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти представляет собой оптимальное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подойдет пользователям, которым необходимо повысить отзывчивость системы при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для современных игр одного модуля в 8 ГБ будет недостаточно, но он станет отличным стартом для последующего расширения до комфортного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка формата DIMM с памятью стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD. Обратите внимание, что слоты под DDR4 имеют физический ключ, отличный от предыдущего поколения DDR3, поэтому установить эту планку в более старую или, наоборот, новую плату под DDR5 невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц, что является отличным балансом для систем начального и среднего уровня. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и общей плавности работы в многозадачных сценариях. Для полноценной работы в ресурсоёмких программах или играх рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме, что удвоит доступный объём до 16 ГБ и значительно повысит производительность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, указанные как CL22, являются стандартными для модулей частотой 3200 МГц и не претендуют на рекордно низкую латентность. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, а для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация профиля Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы. Без его включения память, скорее всего, будет работать на штатной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому важно выбрать совместимую материнскую плату с поддержкой XMP.

Совместимость с платформой

Данная планка DDR4 совместима с настольными материнскими платами, имеющими соответствующие слоты, и процессорами, которые официально поддерживают данную частоту. Для платформ AMD Ryzen поддержка частоты 3200 МГц практически гарантирована, для Intel - зависит от конкретного процессора и чипсета материнской платы. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает разгон через XMP до нужной частоты.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в скромном форм-факторе без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем устанавливать её даже в компактные корпуса и исключает риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах, так как модуль не предназначен для экстремального разгона и его тепловыделение находится в рамках нормы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и профессиональных задачах критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для сборки новой системы рекомендуется сразу приобрести два идентичных модуля, чтобы установить их в правильные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Докупать второй модуль позже можно, но для идеальной совместимости желательно, чтобы он был той же модели и ревизии.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля - вы не получите преимуществ двухканального режима, что снижает общую производительность системы. Также важно помнить, что частота 3200 МГц достигается только при активации XMP в BIOS, что поддерживается не всеми самыми бюджетными материнскими платами. Этот модуль - разумный выбор для постепенного апгрейда или сборки ПК с чётким бюджетом, где в приоритете - быстрый старт с возможностью последующего добавления второй планки. Если же вы собираете игровую или рабочую систему сразу, более выгодным решением будет покупка готового двухканального комплекта из двух планок.