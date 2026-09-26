Описание товара Оперативная память Qumo, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти является оптимальным решением для модернизации ноутбука или компактного настольного ПК. Она идеально подходит для повышения отзывчивости системы при повседневной работе: быстром переключении между десятками вкладок браузера, работе с офисными пакетами, легком монтаже и потреблении медиа. Один модуль на 8 ГБ позволяет закрыть базовые потребности и служит отличной отправной точкой для последующего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4. Это современный стандарт, предлагающий улучшенную энергоэффективность и повышенную пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность данного модуля – форм-фактор SO-DIMM. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы формата Mini-ITX, и физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ. Частота работы в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений и плавность работы системы в условиях многозадачности. Такой связки объёма и скорости достаточно для комфортной работы с большинством современных приложений и даже для нетребовательных игр, однако для профессиональных задач, таких как рендеринг видео или работа с очень большими базами данных, потребуется комплект из двух или более модулей для увеличения общего объёма.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22 – это показатель латентности, время отклика на запрос. В сочетании с частотой 3200 МГц такие тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью работы, характерный для многих готовых ноутбуков и систем. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении и, как правило, поддерживает автоматический разгон через профиль Intel XMP. Это позволяет материнской плате автоматически выставить заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что даже если ноутбук использует DDR4, он может иметь ограничение по максимальной поддерживаемой частоте. Перед покупкой необходимо уточнить спецификации вашего устройства, чтобы гарантировать работу памяти на частоте 3200 МГц. Для активации этого режима может потребоваться включение профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна в вашей системе.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение при штатных частотах не критично. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук или компактный корпус. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, что делает модуль функциональным и незаметным компонентом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Данная планка может стать первой в такой паре. При дальнейшем расширении рекомендуется устанавливать максимально схожие по характеристикам модули, а в идеале – идентичную модель.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – форм-фактор SO-DIMM, который несовместим с обычными настольными ПК. Также важно понимать, что реальная частота работы будет определяться поддержкой вашей материнской платы или ноутбука. Покупая одну планку, вы получаете одноканальный режим, и для раскрытия полного потенциала платформы стоит сразу планировать покупку второй идентичной планки. Этот модуль является отличным выбором для базового апгрейда ноутбука или сборки компактной системы, где важны надежность и соответствие спецификациям. Для создания высокопроизводительной игровой или рабочей станции на базе ноутбука лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.