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Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS)

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Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 1
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 3
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 4
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 5
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 6
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 7
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 8
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 9
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 10
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 11
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 12
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 13
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 14
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 1
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 2
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 3
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 4
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 5
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 6
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 7
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 8
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 9
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 10
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 11
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 12
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 13
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 14
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626906
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, г.
146

Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 выполнена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна массивными радиаторами отвода тепла и декоративными надписями желтого цвета. Комплектующая обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для создания игровой системы. На чипсете Intel B760 расположены 4 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR4. Для дискретной видеокарты есть слоты расширения стандарта PCI-E x16 и PCI-E x1. Создание емкой системы хранилища возможно с помощью 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева компонентов. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены востребованные видеовыходы DisplayPort и HDMI, порты USB с коннекторами Type-A и Type-C, разъемы аудио 3.5 мм.

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 выполнена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна массивными радиаторами отвода тепла и декоративными надписями желтого цвета. Комплектующая обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для создания игровой системы. На чипсете Intel B760 расположены 4 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR4. Для дискретной видеокарты есть слоты расширения стандарта PCI-E x16 и PCI-E x1. Создание емкой системы хранилища возможно с помощью 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева компонентов. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены востребованные видеовыходы DisplayPort и HDMI, порты USB с коннекторами Type-A и Type-C, разъемы аудио 3.5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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