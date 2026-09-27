Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS LGA1700 mATX (TUF GAMING B760M-PLUS)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 выполнена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна массивными радиаторами отвода тепла и декоративными надписями желтого цвета. Комплектующая обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для создания игровой системы. На чипсете Intel B760 расположены 4 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR4. Для дискретной видеокарты есть слоты расширения стандарта PCI-E x16 и PCI-E x1. Создание емкой системы хранилища возможно с помощью 2 разъемов M.2 и 4 слотов SATA. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева компонентов. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены востребованные видеовыходы DisplayPort и HDMI, порты USB с коннекторами Type-A и Type-C, разъемы аудио 3.5 мм.
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