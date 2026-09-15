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Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, Cinema (0028948559152) - фото 1
Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, Cinema (0028948559152) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, Cinema (0028948559152) - фото 1
  • Виниловая пластинка Einaudi, Ludovico, Cinema (0028948559152) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка

Cinema - сборник лучших саундтреков к различным фильмам и сериалам, написанных композитором Людовико Эйнауди. Издание включает саундтреки к таким фильмам как: Nomadland, The Father, The Third Murder, The Water Diviner и многим другим. Релиз представлен на двойном черном виниле. Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную музыку. В своей музыке Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современную поп-музыку. Написал музыку для таких фильмов, как 1+1 и Я всё ещё здесь, телевизионных мини-сериалов Доктор Живаго (2002) и Acquario (1996). За Acquario получил премию Grolla doro в номинации Лучший саундтрек. Выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром. Записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому актёра.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Cinema - сборник лучших саундтреков к различным фильмам и сериалам, написанных композитором Людовико Эйнауди. Издание включает саундтреки к таким фильмам как: Nomadland, The Father, The Third Murder, The Water Diviner и многим другим. Релиз представлен на двойном черном виниле. Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную музыку. В своей музыке Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современную поп-музыку. Написал музыку для таких фильмов, как 1+1 и Я всё ещё здесь, телевизионных мини-сериалов Доктор Живаго (2002) и Acquario (1996). За Acquario получил премию Grolla doro в номинации Лучший саундтрек. Выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром. Записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому актёра.
Самовывоз
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Отзывы


Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка - купить по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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