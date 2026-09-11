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Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый

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Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый - фото 1
Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый - фото 1
  • Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
570 руб.  700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604789
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Характеристики

Бренд
Digma
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
92

Описание товара Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый

Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый

Отзывы о товаре Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый




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Характеристики
Бренд
Digma
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Digma MICROUSB-1.2M-WH USB (m)-micro USB (m) 1.2м белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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