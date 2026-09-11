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Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE

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Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 1
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 2
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 3
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 4
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 5
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 6
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 7
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 8
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 9
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 1
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 2
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 3
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 4
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 5
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 6
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 7
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 8
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 9
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q60BAUXCE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588759
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Аксессуары для Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE



Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
12.1

Описание товара Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE

Потрясающе тонкий и уникальный для данной категории дизайн позволит вашему телевизору органично вписаться в интерьер вашей комнаты. Технология Quantum Dot обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, качество цветопередачи при этом остается высоким при любом уровне яркости. Инновационная технология подсветки обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента. Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Благодаря увеличенному диапазону яркости экрана вашего телевизора, вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную видимость деталей даже в самых темных и светлых сценах. Мощный процессор Samsung оптимизирует качество звука в зависимости от просматриваемого контента. Благодаря технологии мас шт.абирования до 4K, вы сможете смотреть любимый контент в разрешении 4К. Объемный 3D-звук с нашим виртуальным верхним каналом звука позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.

Отзывы о товаре Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q60BAUXCE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Потрясающе тонкий и уникальный для данной категории дизайн позволит вашему телевизору органично вписаться в интерьер вашей комнаты. Технология Quantum Dot обеспечивает наилучшее качество изображения, недостижимое ранее. Благодаря 100% объему цвета, технология квантовых точек преобразует свет в потрясающую цветовую палитру, качество цветопередачи при этом остается высоким при любом уровне яркости. Инновационная технология подсветки обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просматриваемого контента. Технология Quantum HDR позволяет выявить мельчайшие детали изображения и обеспечить оптимальную контрастность, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра каждой сцены. Благодаря увеличенному диапазону яркости экрана вашего телевизора, вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную видимость деталей даже в самых темных и светлых сценах. Мощный процессор Samsung оптимизирует качество звука в зависимости от просматриваемого контента. Благодаря технологии мас шт.абирования до 4K, вы сможете смотреть любимый контент в разрешении 4К. Объемный 3D-звук с нашим виртуальным верхним каналом звука позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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