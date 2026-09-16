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Телевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K

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Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 12
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 13
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 14
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 15
Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 11
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 12
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 13
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 14
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 15
  • Телевизор Hisense 55U7S 55&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737512
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMIx4,USBx2,Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.14
Вес, кг.
18.2

Описание товара Телевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K

Hisense 55U7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 192 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей VA, пиковой яркостью 1300 нит, контрастностью 5000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 240 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMIx4,USBx2,Ethernet-LAN RJ-45
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 55U7S — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 192 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей VA, пиковой яркостью 1300 нит, контрастностью 5000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 240 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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