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Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 15
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 16
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 17
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 18
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 19
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 20
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 13
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 14
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 15
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 16
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 17
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 18
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 19
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 20
  • Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660914
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.65х1.1х0.25
Вес, кг.
22.8

Описание товара Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 работает под управлением операционной системы Яндекс.ТВ с виртуальным голосовым помощником Алиса. Доступна встроенная библиотека «Кинопоиск HD», а также сторонние сервисы (Okko, ivi, Wink и др.). Подключиться к сети интернет можно при помощи Ethernet-кабеля или по Wi-Fi. Наличие прогрессивной развертки и интеллектуального шумоподавления сводит к минимуму эффект мерцания и позволяет получить на выходе картинку высокой четкости.

Отзывы о товаре Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор SunWind SUN-LED65XU401 работает под управлением операционной системы Яндекс.ТВ с виртуальным голосовым помощником Алиса. Доступна встроенная библиотека «Кинопоиск HD», а также сторонние сервисы (Okko, ivi, Wink и др.). Подключиться к сети интернет можно при помощи Ethernet-кабеля или по Wi-Fi. Наличие прогрессивной развертки и интеллектуального шумоподавления сводит к минимуму эффект мерцания и позволяет получить на выходе картинку высокой четкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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