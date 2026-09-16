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Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
  • Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 000 руб. 
Начислим 736 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737936
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
46 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
16

Описание товара Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

LG 55QNED80B6B — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 55QNED80B6B — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан - по цене 46000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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