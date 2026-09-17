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Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD

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Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 7
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Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
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  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743025
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
10.9

Описание товара Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD

Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Описание
Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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