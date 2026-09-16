Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.2
Вес, кг.
24.5
Описание товара Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 65P8L Premium QLED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям обработки изображения и звука. Смарт-функции расширяют возможности развлечений и упрощают управление.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 65P8L Premium QLED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям обработки изображения и звука. Смарт-функции расширяют возможности развлечений и упрощают управление.
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Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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